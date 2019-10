Bologna - Lazio, esodo biancoceleste nel nome di Sinisa Mihajlovic

Domani alle 15:00 Bologna e Lazio si daranno battaglia sul terreno del Dall'Ara. Ma prima del fischio di inizio, le due tifoserie avranno modo di riunirsi e di rivolgere una preghiera ad un signore che è entrato nel cuore di tutti noi: Sinisa Mihajlovic. L'attuale tecnico rossoblù, attualmente impegnato nella battaglia contro la leucemia, non ha mai nascosto di essere rimasto molto legato alla Lazio, ed è per questo che i tifosi del Bologna hanno invitato al pellegrinaggio di domattina anche i tifosi ospiti. Molti biancocelesti si ritroveranno domattina nel Santuario di San Luca a Bologna per raccogliersi in un momento religioso nel pre partita. Poi direzione "Renato Dall'Ara" per seguire la propria squadra del cuore. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, sono previsti oltre mille tifosi della Lazio. Anche i supporters bolognesi hanno risposto presente: si viaggia verso le 25mila unità.

