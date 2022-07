Bologna, Mihajlovic in DAD: ecco come seguirà le amichevoli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Come un leone in gabbia, Sinisa Mihajlovic è relegato a casa, ma non rinuncia a seguire i suoi ragazzi. Il Bologna sarà impegnato oggi nell'amichevole con l'AZ Alkmaar, la prima del ritiro olandese, ed è stato studiato un modo per far sì che il tecnico sia in campo grazie agli occhi e alle orecchie dei suoi collaboratori. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, il tecnico sarà sempre in contatto con Renato Baldi via telefono: il collaboratore sarà seduto in tribuna per avere una migliore visuale e sarà collegato con Tanjga e De Leo per far arrivare immediatamente le indicazione di Miha. Prima del match ci sarà anche una riunione tecnica. Poi l'allenatore si farà sentire con i suoi o a fine partita o durante l'intervallo. Una cosa è certa: nonostante tutto Sinisa non abbandona la sua squadra.