Bruno Giordano schiera l'undici dei sogni: ci sono 7 ex Lazio!

Bruno Giordano ha messo in campo il suo undici dei sogni scegliendo alcuni suoi ex compagni con i quali ha condiviso alcuni momenti salienti della sua carriera. Il modulo scelto è il 4-2-3-1. In porta Felice Pulici; in difesa da destra a sinistra Bruscolotti, Wilson, Manfredonia e Ferrara; davanti alla difesa Re Cecconi e Bagni sulla trequarti D'Amico, Maradona e Giordano; in attacco unica punta Chinaglia. Come allenatore Tommaso Maestrelli. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha inserito alcuni suoi ex compagni nel suo undici. Ma se osserviamo meglio il roster scelto da Giordano ci accorgiamo come gli ex laziali siano preponderanti. Sono ben 6 i giocatori che hanno indossato la maglia della Lazio. Cinque di loro hanno vinto lo scudetto del 1974.

Bruno Giordano ha detto il suo pensiero su alcuni suoi ex compagni, raccontando alcuni momenti vissuti insieme. Felice Pulici, ad esempio, lo considera l'emblema della Lazio del 1974 ma in quel periodo storico ebbe la sfortuna di doversi confrontare con Zoff, Castellini e Albertosi. Tuttavia, secondo il bomber è da considerare nel gruppo dei più forti. Non poteva mancare un commento sul capitano Pino Wilson che era uno che si prendeva sempre la responsabilità in ogni situazione, un leader tecnico ed emotivo. Spostandoci sulla mediana, di Re Cecconi ricorda la grinta e l'altruismo. Un centrocampista completo. Nel reparto avanzato non potevano mancare D'Amico e Chinaglia. Sul primo racconta l'ultimo periodo di vita e le sofferenze della malattia ma Giordano lo vuole ricordare per i suoi dribbling, la sua classe ma anche per la persona che era sincera e limpida. Sul secondo lo ricorda per la sua dolcezza ma anche per essere stato il suo idolo da bambino quando il giovane Bruno faceva il raccattapalle all'Olimpico. Dopo questa passerella di eroi non poteva mancare un ricordo su Tommaso Maestrelli. Guida tecnica di quel gruppo che è passato alla storia.

