Calciomercato, a breve incontro Napoli - Mertens, ma avanza Deulofeu

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente il primo luglio, ma i club sono già all'opera per costruire le squadre che verranno. Tante le voci e le trattative che si susseguono. In casa Napoli tengono banco i capitoli rinnovi. Il club di de Laurentiis deve sistemare le pratiche Ospina e Mertens, in scadenza il 30 giugno, e quelle relative a Fabian Ruiz e Koulibaly, in scadenza nel 2023. In particolare il futuro dell'attaccante belga interessa anche la Lazio, pronta ad accoglierlo qualora non si arrivasse all'intesa. Il calciatore guadagna 4.5 milioni di euro a stagione e i partenopei sono pronti a offrire un nuovo accordo a poco più di un milione. Una cifra più bassa rispetto alla proposta delle aquile con De Laurentiis che ha detto che sta al giocatore dimostrare l'affetto per Napoli e preferirla alla vile moneta. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, l'incontro tra il folletto belga e la società partenopea è in programma questa settimana e al termine si saprà qualcosa in più. Qualora le parti decidano di separarsi, la Lazio, su richiesta di Sarri, è pronta a lanciarsi sul calciatore. Nel frattempo il Napoli si guarda intorno e ha raggiunto una base d'accordo con Gerard Deulofeu. Il giocatore dell'Udinese potrebbe trasferirsi al Maradona e sostituire Dries. La base d'accordo è su due milioni in ingaggio fisso più svariati bonus che farebbero sfiorare allo spagnolo i 3 milioni di euro a stagione. C'è da convincere l'Udinese che valuta il calciatore 20 milioni, ma che può scendere fino a 15. Gli ottimi rapporti tra i club potrebbero favorire l'operazione, ma la sensazione è che Mertens e Dulofeu siano legati a doppio filo. Prima l'incontro con l'ex Psv e poi, in caso, l'affondo sull'iberico. La Lazio aspetta come spettatrice molto interessata.