Calciomercato, de Vrij ci risiamo: non rinnova e l'Inter spera di monetizzare

RASSEGNA STAMPA - Stefan de Vrij non intende rinnovare il contratto con l'Inter. Questo è quanto emerso dagli ultimi contatti tra i nerazzurri e l'entourage del difensore olandese. Il centrale ha l'attuale accordo in scadenza nel 2023 e la prossima estate i nerazzurri sono spalle al muro. Devono per forza cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Una situazione già vissuta dal calciatore ai tempi della Lazio. Il difensore ha cambiato agente rispetto al 2018 passando dalla Seg a Mino Raiola. Il superagente ha promesso ai meneghini di trovare una sistemazione a de Vrij. L'Inter spera di poter monetizzare dalla cessione del calciatore una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Secondo La Repubblica, potrebbe essere in Premier League il futuro dell'orange. La sessione estiva sarà determinante per l'Inter che vuole evitare di ripetere quanto accaduto quattro anni fa. I biancocelesti, infatti, si fidarono della promessa di rinnovo con clausola paventata a più riprese dall'olandese. Le cose, come ben ricordiamo, sono andate diversamente.