Calciomercato Lazio | A gennaio pronto Fazzini: il piano di Lotito e Fabiani

RASSEGNA STAMPA - La Lazio cerca il colpo a centrocampo, ormai è noto a tutti. Il principale obiettivo di Lotito e Fabiani è Jacopo Fazzini, classe 2003 dell'Empoli. L'intesa con il calciatore è stata trovata, manca quella con il club toscano: come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio lavora su un prestito di 18 mesi con riscatto obbligatorio a 14-15 milioni di euro che verrebbe esercitato nell'estate del 2026. Un trasferimento che per modalità ricorderebbe le trattative concluse con la Juventus per Rovella e Pellegrini e l'ultima con la Salernitana per Dia. Da Formello predicano calma, ma l'emergenza a centrocampo suggerisce un innesto imminente. Baroni ha gli uomini contati e ha bisogno di una mano. La valutazione di Fazzini, anche se abbastanza agevole per via della formula, rimane alta e per questo ci sono riflessioni in corso. Si valuta anche l'inserimento di una contropartita come Toma Basic, centrocampista in scadenza 2024 e fuori dal progetto biancoceleste. L'interesse per Fazzini è evidente, anche perchè il talento dell'Empoli rappresenta il profilo giusto che manca al centrocampo della Lazio. Nonostante ciò, restano in ballo gli altri nomi sul taccuino della società come Casadei, classe 2003 del Chelsea che piace molto a Formello, o Belahyane, ma con una valutazione di circa 20 milioni che viene ritenuta eccessiva. Atangana ha rinnovato con il Reims e Berisha difficilmente si muoverà da Lecce a gennaio. La Lazio lavora su più tavoli, ma Fazzini sembra essere l'opzione più vicina. Già era stato accostato alla Lazio ai tempi di Sarri dopo la qualificazione in Champions League, chissà che non possa raggiungere Roma finalmente con un paio d'anni di ritardo.