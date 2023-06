Calciomercato Lazio | Accordo trovato per il futuro di Floriani Mussolini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio crede in Floriani Mussolini. Il classe 2003 è stato uno dei protagonisti della promozione in Primavera 1, la società crede molto nelle sue potenzialità. Il prossimo anno non potrà più stare nella categoria giovanile, ha già vissuto questa stagione da fuoriquota con 23 presenze e 6 assist all'attivo. La dirigenza crede nel suo potenziale, per questo gli ha rinnovato il contratto fino al 2026. Il terzino destro ora è in Spagna a riposare, poi tornerà alla base per vivere il ritiro insieme alla prima squadra, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Sarri ha una grande considerazione del ragazzo, lo confermano le quattro convocazioni in prima squadra durante l'anno.

CESSIONE - Dopo Auronzo la società cercherà una collocazione per lui: molti club di Serie C hanno chiesto informazioni (Taranto, Trento, Renate e Pescara). Il club non vorrebbe cederlo in prestito. Si vedrà quando arriveranno offerte concrete sul tavolo.