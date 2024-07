Calciomercato Lazio | Asse con la Salernitana: in ballo c'è il futuro di Artistico

RASSEGNA STAMPA - Gabriele Artistico è uno dei nuovi colpi di questo mercato estivo della Lazio. Il centravanti è stato acquistato dalla Virtus Francavilla: farà le visite mediche nella Capitale per poi partire immediatamente in prestito. Su di lui c'è l'interesse di Juve Stabia e Spezia, che gli darebbero diverso minutaggio in Serie B. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, in vantaggio ci sarebbe la Salernitana, che si sarebbe 'prenotata' da tempo per assicurarsi il calciatore il prossimo anno. Ciò che è certo è che il futuro del classe 2002, almeno per il prossimo anno, non sarà in biancoceleste.