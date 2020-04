Calciomercato Lazio, centrocampo da rinfoltire: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Confermare il blocco dei titolari e rimpinguare la rosa. Sembra essere questo l'obiettivo della Lazio per la prossima stagione. L'emergenza coronavirus ha un po' cambiato le carte in tavola, ma la società biancoceleste è convinta di poter finire la stagione e di poter preparare in tranquillità la prossima. Andranno fatte delle riflessioni soprattutto a centrocampo. Lucas Leiva, Lulic e Parolo sono confermati anche per la prossima stagione e saranno la parte esperta del reparto. Intoccabili Luis Alberto e Cataldi (vicini al rinnovo), non dovrebbe muoversi nemmeno Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è il gioiello dei capitolini e per la società è intoccabile a meno che qualcuno non si presenti con una cifra superiore ai 120 milioni di euro. Il club sembra intenzionato a inserire nella rosa un paio di elementi. Il primo dovrebbe essere Gonzalo Escalante che arriverà a parametro zero dalla Liga. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, piace tantissimo Dominik Szoboszlai. L'ungherese del Salisburgo è sul taccuino del diesse Tare da almeno un anno e continua a essere il sogno dei biancocelesti. Dalla Scozia poi sono certi che la Lazio sarebbe pronta a fare follie per Hagi junior, ma non solo. Attenzione al profilo di Giacomo Bonaventura che si svincolerà dal Milan. Il giocatore cerca nuovi stimoli e la Lazio potrebbe tentare la sfida low cost.

