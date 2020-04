Calciomercato Lazio, dalla Scozia: "Biancocelesti pronti a offrire 10 milioni per Hagi"

Che la Lazio sia interessata a Ianis Hagi è una voce che continua a ripetersi da diverso tempo, una pista che sembra stia diventando concreta. Diversi gli scenari per quanto riguarda il figlio di Georghe Hagi a seconda della decisione dei Rangers di Glasgow di riscattarlo o meno dal Genk, ma in Scozia ora si sbilanciano con una cifra: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il tabloid scozzese Daily Record scrive di una Lazio pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro per il trequartista romeno. Una possibilità, ma la situazione è in divenire.

CALCIOMERCATO LAZIO, GRANDI MANOVRE A CENTROCAMPO

