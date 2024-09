Calciomercato Lazio, Cherki e il Lione ai ferri corti: gli ultimi sviluppi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Rayan Cherki in estate è spesso stato accostato alla Lazio, soprattutto in relazione alla sua posizione al Lione. Il mancato rinnovo di contratto e la scadenza 2025 hanno spinto il club a mettere il giocatore fuori rosa e, dopo aver provato a cederlo in Premier League prima del 30 agosto, adesso il Lione sta trattando con il Galatasaray. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Cherki non ha aperto alla cessione in Turchia, preferendo rimanere a scadenza in attesa di un'offerta più gradita.

Entro venerdì il Lione cercherà di convincere Cherki, in alternativa l'ultima spiaggia per il club sarebbe il calciomercato di gennaio. Sarebbe comunque difficile una cessione a metà stagione perché a quel punto per il calciatore e l'entourage sarebbe più conveniente aspettare giugno 2025. Il Lione aveva provato anche a rinnovare il contratto, ma la proposta è stata rispedita al mittente.