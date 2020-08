Calciomercato Lazio, D'Amico su Silva: "Porterà entusiasmo ed esperienza, sarà una svolta"

La trattativa per David Silva sta infiammando gli animi dei tifosi laziali: "Stiamo parlando di un grandissimo giocatore" - commenta Vincenzo D'amico - "io ne sono calcisticamente innamorato. Vederlo con la maglia della Lazio sarà bellissimo. Porterà entusiasmo ed esperienza a livello internazionale, come accadde con l'arrivo di Klose. Il suo acquisto darà una svolta alla Lazio." Secondo l'ex bandiera della Lazio non ci sarà un problema di sovraffollamento con il suo arrivo, Inzaghi ha dimostrato già in passato la sua bravura nel far coesistere giocatori di qualità e ci riuscirà anche con l'innesto dello spagnolo. Secondo D'Amico, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, non dovrà essere certo l'unico se si vuole fare bella figura in Champions League, ma serviranno anche altri rinforzi. "Se verranno acquistati tutti quelli che Inzaghi chiede, allora la Lazio potrà di nuovo lottare per lo Scudetto"

