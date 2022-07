Calciomercato Lazio, da Escalante a Muriqi: il punto sulle uscite

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Come svelato ieri dalla nostra redazione che ha “intercettato” Gonzalo Escalante in un noto centro commerciale romano, il centrocampista argentino ha affermato di essere in attesa delle mosse della società per scoprire quale sarà il suo futuro. L’amarezza c’è, soprattutto per non aver avuto più occasioni per mettersi in luce.

Più complicata è invece la questione Muriqi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Lotito avrebbe già inviato per e mail al Bruges i test fisici aggiornati del kosovaro, mentre aspetta che dal belgio arrivi quantomeno un’offerta vicina ai 10 milioni + 2 di bonus richiesti. I test avevano frenato la trattativa, col calciatore che era risultato in sovrappeso, motivo che secondo la società biancoceleste non poteva ostacolare l’operazione. Il Maiorca rimane ancora basso per quanto riguarda le cifre: dalla Spagna non offrono più di 9 milioni di euro, bonus compresi.

Durmisi può tornare al Brondby a titolo definitivo, per Jony ci sarebbe in programma una risoluzione consensuale, mentre per Fares (che sta recuperando dopo la rottura del crociato) non ha ricevuto richieste.