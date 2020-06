Calciomercato Lazio, Dendoncker resta il primo della lista per il centrocampo

A centrocampo la Lazio vuole aggiungere muscoli e centimetri e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'intenzione di operare sul mercato c'è a prescindere dalla permanenza o meno di Milinkovic. Il primo della lista in questo senso resta Leander Dendoncker, jolly belga del Wolverhampton su cui Tare ha messo gli occhi già da tempo. Due anni fa il giocatore era stato proposto anche all'Atalanta dall'Anderlecht, club in cui Dendoncker militava all'epoca, ma l'offerta di 12 milioni avanzata dai bergamaschi non fu ritenuta congrua: da lì l'approdo in Premier League, dove il belga si è affermato in tre ruoli diversi (mezzala, mediano e centrale nella difesa a tre) ed ha fatto lievitare la propria valutazione a 25 milioni di euro. I buoni rapporti tra Lazio e Mendes, molto influente sui movimenti di mercato del Wolverhampton, potrebbero favorire un trasferimento. Restano in piedi però anche altre possibilità che Tare tiene sotto controllo da tempo come Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach, accostato al Manchester United ma ora fermo per un intervento al ginocchio, o Marko Grujic, in prestito all'Hertha Berlino ma di proprietà del Liverpool. Dal Portogallo invece si parla di Florentino Luis del Benfica, giocatore di prospettiva che si potrebbe portare a casa con 4-5 milioni di prestito più un riscatto prefissato a 30-35.

CALCIOMERCATO LAZIO, SFIDA CON IL MILAN: ECCO I GIOCATORI CONTESI

CALCIOMERCATO LAZIO, LEONARDO AVVISA: "NON SPENDEREMO 100 MILIONI PER MILINKOVIC"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE