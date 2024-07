Calciomercato Lazio | Due squadre si muovono per Akpa Akpro: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - "Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite", aveva detto il diesse della Lazio Angelo Fabiani in esclusiva ai nostri microfoni. E la società si sta concentrando proprio su questo aspetto. Gli esuberi da piazzare sono diversi: prima verrà risolta la situazione e prima si potrà tornare a pensare ai nuovi acquisti.

Un calciatore in uscita su tutti è Jean Daniel Akpa Akpro. Rientrato a Formello dopo aver vissuto l'ultima stagione in prestito al Monza e dopo aver svolto l'intero ritiro ad Auronzo di Cadore, è in cerca di una sistemazione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista piacerebbe sia al Verona che proprio al Monza, che potrebbe riportarlo in Brianza agli ordini del grande ex Nesta. Si attendono sviluppi sulla questione.