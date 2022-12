Calciomercato Lazio, ecco a chi è stato vicino Kamenovic: il retroscena

Il difensore potrebbe lasciare Formello a gennaio così come Fares. Emerge un retroscena del mercato estivo sul serbo che...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaio si avvicina e con l'avvio del 2023 scatterà anche la sessione invernale del calciomercato. In casa Lazio c'è una rosa da puntellare facendo i conti con l'indice di liquidità e con il versamento dell'Irpef arretrato per cui è in corso una trattativa con lo Stato (situazione che coinvolge tutti i club). Difficilmente arriverà un terzino sinistro titolare, più probabile che possa arrivare un giovane che possa far rifiatare Marusic. Tanti i nomi accostati con Luca Pellegrini che, come vi avevamo anticipato, trova sempre più conferme. I paletti dell'indice di liquidità possono essere dribblati magari con le cessioni di Kamenovic e Fares. I due calciatori sono rimasti in rosa, ma non fanno parte del progetto del mister. Si cercherà una soluzione già a gennaio con qualche cosa che si muove dall'Italia e dall'estero. Sul serbo è emerso un retroscena di mercato. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, in estate il calciatore è stato vicino al trasferimento. Il manager Kezman, lo stesso di Marusic e di Milinkovic, il 31 agosto aveva chiuso la cessione allo Sparta Praga, poi Kamenovic è rimasto a Formello. Un dettaglio nuovo visto che il procuratore si era sempre opposto a una partenza del difensore. Chissà che la pista non si possa riaprire già a gennaio.