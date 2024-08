Calciomercato Lazio | Folorunsho aspetta, intesa vicina? Ma la priorità...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ultimi giorni di mercato, si valutano colpi in entrata. Il più facile sarebbe Michael Folorunsho. Non ha problemi di lista, può arrivare anche senza uscite. Serve però l'accordo con il Napoli: la Lazio vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto per valutare l'acquisto la prossima estate. De Laurentiis è fisso sull'obbligo, ma nella giornata di venerdì potrebbe venire incontro a Lotito, come riporta Il Corriere dello Sport.

Il centrocampista vuole tornare a Roma, ogni altra soluzione è secondaria. Su di lui si erano fatti avanti il Bologna, la Fiorentina e il Rennes. Baroni lo aspetta dopo l'esperienza vissuta insieme a Verona, è una grande occasione. Sul mercato la società è a caccia anche di un difensore (Gigot prima di tutti) e di un regista richiesto dal tecnico. Folorunsho, al momento, è in stand-by viste le altre priorità.

Per il posto in cabina di regia è stato offerto Arthur dalla Juventus, rientrato dal prestito alla Fiorentina. La Lazio vorrebbe chiudere alle stesse condizioni dei viola versando una cifra simbolica di 60mila euro. I bianconeri coprirebbero tutto l'ingaggio (5 milioni). Il brasiliano potrebbe arrivare solo in caso di un'uscita per problemi di lista. Lo stesso vale per Barrenechea dell'Aston Villa (che arriverebbe in prestito). Il Messaggero, invece, smentisce le voci su Caqueret del Lione. Al contrario, piace tanto Zeljkovic dello Spartak Trnva che non occuperebbe alcuno slot.

Pubblicato il 28-08