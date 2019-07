Calciomercato Lazio, Gagliardini: "Io al posto di Milinkovic? Non ci penso"

Il nodo relativo a Sergej Milinkovic-Savic continua a tenere banco in casa Lazio, con il club biancoceleste che attende l'arrivo di un'offerta da considerare per il giocatore. Szoboszlai e Yazici i profili più attenzionati per sostituire il serbo, ma tempo fa si era fatto anche il nome di Roberto Gagliardini. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il centrocampista dell'Inter però non sarebbe particolarmente esaltato da quest'eventualità. "Io alla Lazio? Non ci penso", questo il suo commento all'eventualità di un interessamento del club biancoceleste nei suoi confronti.

