Calciomercato Lazio, Giroud fa rotta verso Milano: l'Inter l'ha sedotto

“C'eravamo tanto amati”, ma quel che è stato, è stato. Un modo di dire tira l'altro per spiegare l'innamoramento lampo tra la Lazio e Giroud: il colpo di fulmine di fine gennaio tale è rimasto. Il francese non si è mosso da Londra, blindato da Lampard, con il contratto in scadenza a giugno e la possibilità di scegliere senza vincoli il suo futuro. E di aumentare le pretese in merito al proprio ingaggio. Nonostante i biancocelesti abbiano provato a mantenere viva la fiamma della passione, infatti, è l'Inter la squadra in pole per assicurarsi le prestazioni della punta del Chelsea. Questione di moneta, tanta: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Giroud guadagna 8 milioni all'anno e la sua intenzione sarebbe quella di non abbassarsi troppo lo stipendio. L'emergenza coronavirus (che ha ridimensionato la crescita di tutto il movimento calcio), l'età (33 anni) e gli ingaggi della Serie A non gli permetteranno di avvicinarsi a tali cifre, ovviamente. Ma l'idea di Giroud sarebbe quella di strappare un triennale a un ingaggio che non si discosti eccessivamente dai 6,5 milioni/annui dei big di casa Inter (Lukaku ed Eriksen). L'Inter per ora gli offre due anni di contratto con opzione per il terzo, le parti si stanno avvicinando. E la Lazio è sempre più defilata. “C'eravamo tanto amati, Giroud”, ma il destino sembra spingere il francese tra le braccia di un'altra.

LAZIO, LOTITO SPINGE PER IL RINNOVO DI LUIZ FELIPE

LAZIO, L'ARRIVO DI ESCALANTE RINVIATO A DATA DA DESTINARSI?

TORNA ALLA HOMEPAGE