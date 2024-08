Calciomercato Lazio | Gli esuberi da piazzare entro il gong. Cherki solo se...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Fuori dal progetto e forse anche dalla lista rischia di finire Hysaj. Va in scadenza a giugno 2025 e guadagna quasi 3 milioni l'anno. La Lazio sta cercando di piazzarlo, ma non sarà semplice. Il club capitolino spera di sistemare entro fine mercato anche Akpa Akpro, André Anderson e Basic. In uscita occhio anche a Isaksen. La grande concorrenza sugli esterni non aiuta il danese che di fronte all'offerta giusta potrebbe salutare. Come riporta il Corriere dello Sport, solo l'uscita dell'ex Midtjylland aprirebbe le porte all'arrivo di un altro esterno, magari Cherki, fuori rosa a Lione. L'alternativa Fernandez Pardo del Genk. Folorunsho è il nome principale in mezzo al campo, il piano b si chiama Carlos Alcaraz. Il Southampton è disposto a cederlo in prestito. Anche il Flamengo si è fatto avanti, ma l'ex Juve preferirebbe restare in Europa.