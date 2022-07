Calciomercato Lazio, il Napoli chiude per un centrale: adesso Acerbi o Kim

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Koulibaly a un passo dal Chelsea. "A Kalidou piace 'o Blues", scrivono i quotidiani sportivi riprendendo una storica canzone di Pino Daniele. Il Napoli deve correre ai ripari e sostituire il suo leader difensivo che avrebbe dovuto ereditare la fascia di Insigne. Sono diversi i nomi sulla lista del ds Giuntoli, due su tutti. Kim Min-jae, ex obiettivo di mercato della Lazio per il quale il Fenerbahce chiede 20 milioni di clausola rescissoria, e Francesco Acerbi, da un bel po' in rottura con l'ambiente biancoceleste. Sullo sfondo anche Bailly dello United, Lacroix del Wolfsburg; e Palomino dell'Atalanta.