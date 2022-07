Calciomercato Lazio, il Napoli pensa a Kepa: i dettagli

Meret non sarebbe convinto di proseguire la sua avventura tra le fila dei partenopei che avrebbero posato gli occhi sullo spagnolo...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio deve risolvere la grana portiere. Dopo gli addii di Strakosha e Reina, la società sta valutando molti profili con Maximiano, Vicario e Provedel che sembrano essere i "preferiti". Anche in casa Napoli, però, la situazione non è serena. Dopo che Ospina è volato in Arabia, il futuro sembrava essere nelle mani di Meret. Per il portiere è pronto il rinnovo fino al 2027 che il giocatore avrebbe firmato in ritiro. Secondo la prima pagina de Il Corriere dello Sport, però, il calciatore non sarebbe convinto di proseguire la sua avventura in Campania. Il portiere vorrebbe cambiare aria e su di lui ci sarebbe l'Empoli. Per la sua sostituzione, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Kepa. il portiere è in uscita dal Chelsea ed è uno dei nomi da sempre indicati da Maurizio Sarri. Lo spagnolo ha un ingaggio proibitivo da 8 milioni a stagione, ma è pronto ad abbassare le sue pretese. Una sorta di gioco a incastri e un domino portiere che rischia di riguardare anche la Lazio.