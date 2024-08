Calciomercato Lazio | Il Napoli pensa ad Amrabat: Folorunsho nell'affare?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ultimi giorni frenetici in casa Napoli per garantire a conte gli ultimi innesti dopo la legnata di Verona. Sondaggio a centrocampo per Sofyan Amrabat della Fiorentina, rientrato dal prestito senza riscatto al Manchester United. In attesa di capire l'evoluzione delle operazioni McTominay e Gilmour, i partenopei si muovono per il mediano marocchino e starebbero pensando di inserire nell'affare Folorunsho. Come riporta Il Corriere dello Sport, per ora non decolla l'idea di uno scambio con l'ex Verona che sta aspettando solo la Lazio. ma Amrabat potrebbe diventare anche un’operazione singola da vice Anguissa.