Calciomercato Lazio, il Perugia punta Casasola: le novità

L'argentino, dopo l'anno in prestito diviso fra Frosinone e Cremonese, è finito nel mirino degli umbri su richiesta di Fabrizio Castori...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Perugia bussa in casa Lazio. Dopo l'annuncio di Fabrizio Castori, il club umbro sta costruendo la squadra per la prossima stagione. Tra i profili richiesti dal mister c'è quello di Tiago Casasola. Come sottolineano La Nazione e il Corriere dell'Umbria, il calciatore argentino è uno dei primi nomi fatti dall'allenatore. Il difensore conosce bene il tecnico dai tempi della Salernitana e ha vissuto le stagioni migliori della carriera proprio sotto la guida di Castori. Il calciatore, dopo il prestito tra Frosinone e Cremonese, farà ritorno alla Lazio, ma sarà solo momentaneo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 quindi l'operazione non si potrà concludere con la formula del prestito, a meno di un rinnovo contrattuale con i biancocelesti che al momento appare difficile.