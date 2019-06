Calciomercato Lazio, incognita centrocampo: Yazici a una condizione...

La Lazio ha identificato il sostituto in caso di partenza di Milinkovic. Il nome è Yusuf Yazici, 22enne del Trabzonspor. Si tratta di un jolly del centrocampo, alto 1,85 e con grandi capacità sia tecniche che atletiche. Non serve una cifra mostruosa per portarlo a Roma: il suo agente ha chiarito che basterebbero 15 milioni e non 20 (come in molti dicevano). Al momento però, come spiega la rassegna stampa di Radiosei, non è stata presentata alcuna offerta. Sarà fatto solo se e quando partirà Milinkovic (per il quale non risultano esserci attualmente offerte ufficiali). Yazici gradirebbe la Serie A come destinazione. Alla Lazio rappresenterebbe perfettamente il sostituto del serbo, anche se Inzaghi vorrebbe a priori un nuovo innesto in quella zona di campo. Ad Auronzo sarà testato Valon Berisha, con la speranza di rigenerarlo. Ieri è uscito un nome nuovo, ma per il momento si tratta solo di una voce di mercato. Il centrocampo biancoceleste subirà dei cambiamenti, ma è ancora è presto per inquadrarli lucidamente.

