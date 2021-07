Calciomercato Lazio, intreccio Correa: la proposta del PSG

RASSEGNA STAMPA - Joaquin Correa è in uscita dalla Lazio. Il Tucu, da tre stagioni in biancoceleste, è alla ricerca di nuove sfide e la società non lo considera incedibile. Il suo manager Alessandro Lucci è al lavoro in particolare su una pista: l'argentino piace al PSG, che ha mosso i primi passi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la Lazio valuta Correa 35-40 milioni, mentre i francesi hanno appena chiuso l'operazione Hakimi con l'Inter. Il piano di Leonardo sarebbe di inserire nell'affare una contropartita che abbassi un po' l'esborso in denaro. La società capitolina in passato non ha mai accettato discorsi del genere nella vendita di un big, hanno sempre preteso il pagamento cash per poi scegliere liberamente il sostituto.

LE PISTE - Il PSG ha già individuato in Pablo Sarabia il nome giusto da proporre alla Lazio. L'ala spagnola di 29 anni, protagonista all'Europeo (due gol e due assist finora), è in uscita da Parigi e per caratteristiche si sposerebbe bene con il 4-3-3 che ha in mente Sarri. Altro fattore importante, il suo ingaggio (3 milioni a stagione) è il meno proibitivo tra quelli del club francese: gli altri candidati, Julian Draxler e Angel Di Maria, hanno ingaggi inaccessibili. Sarabia viene valutato sui 20 milioni e quindi ne resterebbero altri 15-20 per soddisfare le richieste della Lazio. Il club biancoceleste ci rifletterà, consapevole che la prima pista per il dopo Correa rimane comunque Julian Brandt.

Pubblicato 01/07

