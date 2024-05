Calciomercato Lazio | Isaksen pedina di scambio: spunta un vecchio pallino in attacco

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Gustav Isaksen non convince Igor Tudor. È quanto scrive l'edizione odierna de Il Messaggero: da Lazio - Verona del 27 aprile non ha più giocato. Prima altre due panchine e solo sette minuti (con gol) contro la Salernitana. Poi altre quattro in cui non è mai stato utilizzato. Adesso il danese è diventato uno dei tanti casi che andranno risolti in estate.

Da qui nasce una suggestione riportata dal quotidiano. In Olanda, infatti, non hanno dimenticare le ottime prestazioni offerte dal danese lo scorso anno in Europa, quando vestiva la maglia del Midtjylland. Per questo il numero 18 potrebbe essere utilizzato come pedina scambio nell'affare che porterebbe a Calvin Stengs del Feyenoord. Si tratta di un vecchio pallino biancoceleste, già visionato tempo fa insieme a Wieffer e Gimenez (ormai fuori portata per i biancocelesti). Ci si può lavorare, ma è ancora solo un'idea.