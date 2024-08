Calciomercato Lazio | Isaksen tra permanenza e cessione: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Manca sempre meno al gong che metterà fine alla sessione estiva di calciomercato. La Lazio ha già acquistato parecchi nuovi profili, mentre ora è impegnata sulle uscite, anche in virtù dei vari inserimenti nella lista Serie A e in quella europea. Tra i profili su cui fare delle valutazioni in questi ultimi giorni c'è senz'altro Isaksen. Il danese - riporta Corriere dello Sport - ha richieste in prestito, da club medio-piccoli, sia in Italia che in Europa. Tocca alla Lazio decidere se cederlo o meno. Può sempre diventare una pedina di scambio per qualche nuovo acquisto, non è un'opzione da sottovalutare. Se partirà, comunque, non sono previsti nuovi ingressi: l'arrivo di Dia aggiunge una soluzione al reparto offensivo, giudicato completo dalla società.

TORNA ALLA HOMEPAGE