Calciomercato Lazio, l'attacco dei giovani: da definire il futuro di 5 giocatori

Se da una parte c'è una Lazio ancora da costruire, dall'altra ce n'è una a cui va trovata una sistemazione. Tra acquisti e ritorni, sono ben 5 i giovanissimi attaccanti biancocelesti che in estate definiranno il loro futuro. A partire da Bobby Adekanye, il primo colpo del mercato della Lazio, a cui sarà data una chance tra i grandi durante il ritiro precampionato. Il classe '99 è stato acquistato per la prima squadra ma ad Auronzo dovrà farsi apprezzare da Inzaghi. Discorso analogo per André Anderson, comprato un anno fa dal Santos e girato in prestito alla Salernitana. In Serie B ha realizzato 2 gol in 20 presenze: quest'anno gli sarà data un'opportunità in biancoceleste. Poi c'è Pedro Neto, su cui Mendes sta lavorando per trovargli una sistemazione: si era parlato di un interesse del Benfica ma i media portoghesi hanno smentito. L'obiettivo è ammortizzare la spesa e mandarlo altrove per farlo crescere. Ai saluti, come spiega la rassegna stampa di Radiosei, c'è anche Simone Palombi che non verrà riscattato dal Lecce ma che piace a SPAL, Genoa e Verona. Infine c'è Alessandro Rossi che farà ritorno alla base dopo l'esperienza al Venezia (in Serie C). Su di lui non mancano le offerte sia in Serie B che all'estero.

