Calciomercato Lazio, Leiva (a sorpresa) può rinnovare: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Una novità importante potrebbe cambiare il mercato della Lazio: Lucas Leiva potrebbe rinnovare il suo contratto con i biancocelesti. Il brasiliano, a Formello dal 2017, sembrava destinato a salutare l'Italia per tornare in patria. Nelle ultime settimane, però, le cose sarebbero cambiate. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il calciatore potrebbe accettare il rinnovo di un anno con lo stipendio dimezzato per venire incontro alla società. Tutto però dipende anche dalla conquista di un posto in Europa che si deciderà nelle ultime quattro giornate e che vede Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta che si contendono i due posti in Europa League e uno in Conference. Con il rinnovo di Leiva, la Lazio rimanderebbe i costi di acquisto di un regista titolare e continuerebbe con l'alternanza tra l'ex Liverpool e Cataldi concentrando gli sforzi economici negli altri reparti con la difesa che ha bisogno di un restyling quasi completo.