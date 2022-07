Calciomercato Lazio, Luis Aberto davanti a un bivio: la situazione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Seppur non dirette le parole pronunciate ieri dal d.s. del Siviglia, Monchi, sono inequivocabili: Luis Alberto non è una priorità, non è per lui che verranno spesi gran parte dei 50 milioni di euro incassati da Kounde. Il club andaluso ha dato la precedenza ad altre trattative in questo momento e sul futuro del Mago, che aveva fatto sapere di voler lasciare la Lazio solo per il club di cui è tifoso, aleggia un velo di incertezza.

Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ci troviamo davanti a un bivio: da una parte la permanenza a Roma a cui nessuna delle parti in causa si opporrebbe, il giocatore e Sarri, nonostante qualche problema, oggi convivono pacificamente; dall'altra parte la possibilità di vestire la maglia del Siviglia e tornare in patria dall'unico allenatore, Lopetegui, che ha avuto l'ardore di portarlo e farlo esordire in Nazionale (l’11 novembre 2017 in Spagna-Costa Rica 5-0, entrò al posto di Iniesta, ndr).

I DETTAGLI - Tanti, forse troppi, i problemi che intercorrono, però, nell'operazione. In primis c'è la richiesta della Lazio: Lotito, conscio del 30% della futura rivendita da riconoscere al Liverpool, non vorrebbe scendere sotto i 30 milioni di euro, in modo da incassare una cifra tale da poterla reinvestire nel sostituto. Il Siviglia, dal canto suo, vorrebbe provare a risolvere i problemi della Lazio inserendo nella trattativa Oliver Torres, centrocampista classe 1994, più un conguaglio economico.

Un'offerta allettante, ma che difficilmente la società biancoceleste potrà accettare: la promessa fatta a Sarri è quella di regalargli Ivan Ilic nel caso in cui il Mago parta e con Setti, presidente dell'Hellas Verona, c'è già una stretta di mano in tal senso. Il centrocampista classe 2001 è il prescelto per quel ruolo e questo porta Lazio e Siviglia a un altro muro contro muro. In questi giorni la trattativa sarà comunque in stand-by, una volta risolti i problemi del club iberico, se la disponibilità economica sarà sufficiente, la trattativa si potrà riaprire e le parti proveranno a venirsi incontro.