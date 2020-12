Calciomercato Lazio, Luis Alberto piace a mezza Europa: ecco le squadre interessate

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio deve ripartire. Dopo il ko con il Verona e il pareggio con il Benevento, la squadra di Inzaghi non può permettersi altri passi falsi. Domenica all'Olimpico arriverà il Napoli di Gattuso e i biancocelesti devono assolutamente vincere per riavvicinare le prime posizioni. Per farlo, il mister piacentino avrà bisogno dei suoi uomini migliori a cominciare da Luis Alberto. Lo spagnolo nelle ultime settimane è sembrato l'ombra di se stesso e, dopo il rinnovo e le polemiche per le sue dichiarazioni sull'aereo, adesso deve pensare solo al campo. Le voci, però, sono inevitabili e così il mercato invernale che incombe potrebbe essere una distrazione. Difficile che il numero dieci biancoceleste lasci Formello a gennaio. Potrebbe essere diverso il discorso in estate quando andranno fatte delle riflessioni. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le prestazioni dell'andaluso con l'aquila sul petto non sono passate inosservate. Il suo nome, infatti, sarebbe sui taccuini di Milan, Juventus, Psg, Everton e Siviglia. La società capitolina non intende fare omaggi e parte da una valutazione importante, difficilmente accontentabile soprattutto durante il mercato invernale con annessa pandemia mondiale. Intanto bisogna pensare al match con il Napoli e la Lazio spera di avere il miglior Luis Alberto. Per capire quanto sia al di sotto di suoi standard basta pensare che il vincitore della classifica assist della passata stagione è ancora fermo a quota zero. Domenica potrebbe essere la volta buona per sbloccarsi.

