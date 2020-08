Calciomercato Lazio, Milinkovic non si muove: la situazione

Tutti pazzi per Milinkovic. No, non è il titolo di un film, anche se in un certo senso si tratta di una storia d'amore. Un amore tra il giocatore, Milinkovic-Savic, e la sua squadra, la Lazio, che non ha nessuna intenzione di venderlo. Eppure le pretendenti non mancano, società che insidiano il serbo nel tentativo di convincerlo ad accasarsi da loro, ma la sua fedeltà fin qui è stata encomiabile. D'altronde si sa, i "sergenti" sono uomini di ferro, non bastano delle semplici avance a fargli cambiare idea. Ecco perché, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche quest'anno il numero 21 non si muoverà da Roma. Se i vari Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid non sono riusciti a convincerlo gli anni passati, ora, con una Champions League da disputare da protagonista, appare improbabile che possa lasciare la Lazio. Dei ritorni di fiamma ci sono stati e ci saranno, PSG su tutte insieme a Juve ed Inter, ma dovranno accontentare le importanti richieste di Lotito e in un periodo di difficoltà economica causa Covid appare difficile. I francesi rappresentano l'unico vero pericolo, soprattutto in caso di vittoria della Champions, solo in quel caso potrebbe arrivare l'offerta che farebbe traballare

