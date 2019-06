Calciomercato Lazio, Murgia è la scorciatoia per arrivare a Lazzari

Se davvero volesse lasciare la Spal, Lazzari avrebbe due possibili strade da percorrere: una porta alla Lazio, l'altra all'Atalanta. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, infatti, non ci sarebbe molta concorrenza per il laterale destro. Almeno non tra le big. Ecco perché il presidente Mattioli si vedrà costretto ad abbassare il prezzo del suo cartellino. Ma nei confronti della Lazio avanzerebbe comunque una pretesa: Alessandro Murgia. La Spal, infatti, vorrebbe prolungare la permanenza del centrocampista a Ferrara: l'idea sarebbe quella di rinnovare il prestito aggiungendo un diritto di riscatto. Tare, però, al classe '96 non vuole rinunciare e l'opzione del controriscatto, ormai, è piuttosto in disuso. Ma oltre a Murgia anche altri due bianocelesti potrebbero interessare alla Spal: Bruno Jordao e Patric. Insomma, ci sono tutti i presupposti per intavolare una lunga trattativa.

CALCIOMERCATO LAZIO, WESLEY OUT: ECCO LE POSSIBILI ALTERNATIVE

LAZIO, CATALDI: ECCO QUANDO SI DECIDERA' SUL RINNOVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 14 giugno alle ore 08:30