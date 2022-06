Calciomercato Lazio, Muriqi "conteso" ma le offerte sono basse: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Non solo Vavro, la Lazio vuole evitare il sovraffollamento estivo. E per luglio si è imposta due obiettivi: regalare innesti a Sarri e contemporaneamente snellire la rosa dai calciatori fuori dal progetto tecnico prima che scatti il ritiro di Auronzo. Muriqi è il nome più "corposo", anche solamente per la spesa affrontata per il suo acquisto, che va piazzato. "Ho un contratto e lo rispetterò, farò lì la preseason e poi prenderemo una decisione", aveva detto l'attaccante poco prima delle vacanze. Uno scenario che il club biancoceleste vorrebbe evitare, liberandosi prima del suo cartellino. In Turchia continuano a parlare di un forte interesse del Galatasaray. Molti media insistono sulla pista, sottolineando le dichiarazioni ambiziose della dirigenza ("Compreremo 4 giocatori...". La Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, chiede intorno ai 12 milioni. Non ha intenzione di scendere troppo per non concretizzare una minusvalenza eccessiva. Una proposta simile non è ancora arrivata, neanche dal Maiorca dove ha giocato in prestito da gennaio. Gli spagnoli, al momento, non arriverebbero neanche a 10 milioni. Serve una soluzione in fretta.

