Calciomercato Lazio | Obiettivo cedere gli esuberi: ma ora per le assenze...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si sta muovendo per le operazioni in entrata, ma nessuno può entrare se prima non esce qualcun altro. Casadei scalpita per approdare a Roma, ma la trattativa non può concludersi finché non si trova l'accordo sulla formula con il Chelsea. È tutto bloccato a causa dell'indice di liquidità, che mette dei paletti al calciomercato biancoceleste, ed è per questo che contemporaneamente si provano a piazzare gli esuberi.

Il problema, ora, è che non sono più tanto esuberi a causa delle assenze. Hysaj e Basic sono ufficialmente fuori rosa, ma per la finestra di calciomercato possono rientrare in lista e infatti Baroni continua a convocarli a causa della rosa corta, non a caso l'albanese è anche entrato a gara in corso contro il Como.

Come riporta il Corriere dello Sport, per Hysaj si era interessato il Lecce, ma l'ingaggio è troppo alto per le casse pugliesi. Per Basic, invece, ci sarebbe di nuovo l'interesse dell'Hajduk Spalato di Gattuso: si erano già mossi in estate, ma non si trovò l'accordo sull'ingaggio.