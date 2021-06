Calciomercato Lazio, Orsolini resta un'ipotesi: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un attaccante di fascia destra, molti nomi sono stati accostati negli ultimi giorni. Il DS Tare è pronto a regalare al Comandante un esterno possibilmente prima della partenza per Auronzo di Cadore. Secondo l'edizione odierna di La Repubblica Bologna, Riccardo Orsolini è una candidatura importante oltre a Brandt e al possibile ritorno di Felipe Anderson. Piace molto a Maurizio Sarri per il suo 4-3-3. Il Bologna lo valuta circa 20 milioni di euro, ma la Lazio non vuole spingersi oltre ai 10/12 milioni più bonus.Tare ha iniziato i discorsi con gli agenti del ragazzo anche se per il momento la richiesta emiliana è troppo alta per la dirigenza biancoceleste. Per il Bologna Orsolini non è incedibile e va detto che nell'ultimo periodo il rapporto tra Mihajlovic e l'attaccante rossoblù non è piu quello di una volta. La Lazio si guarda intorno, per il momento è un momento di riflessione. Sarri ha bisogno delle pedine giuste prima possibile per impostare la sua idea di gioco.