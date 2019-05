Calciomercato Lazio, per Badelj c'è il Cagliari: in caso di addio di Cigarini...

Il Cagliari aspetta una risposta da Luca Cigarini per programmare parte del mercato in entrata e in uscita. Il regista ha convinto, patron Giulini ha fatto la sua offerta, nei prossimi dieci giorni il tutto verrà definito. Ma, ovviamente, spuntano le alternative: Milan Badelj, 30 anni, in forza alla Lazio che è pronta a lasciarlo partire. Sarebbe la prima pista sarda in caso di risposta negativa del suo attuale regista, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Badelj avrebbe completamente le chiavi del centrocampo, affiancato dal suo figlioccio e connazionale Filip Bradaric.