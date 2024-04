Calciomercato Lazio | Per l'attacco c'è ancora Retegui. E sulla trequarti spunta...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra addii annunciati (Luis Alberto e Felipe Anderson) e rinnovi in arrivo (Zaccagni), la Lazio lavora al futuro. Come scrive l'edizione odierna de La Repubblica, la talent room biancoceleste ha osservati diversi calciatori per il nuovo corso targato Igor Tudor. A partire dal centrocampo, il profilo individuato sembrerebbe essere quello di Ibrahima Sissoko dello Strasburgo: è in scadenza, avrebbe già dato il suo ok a sbarcare nella Capitale dopo diversi colloqui con il suo entourage. Il suo ingaggio non rappresenta un ostacolo (attualmente percepisce 700mila euro), ma la concorrenza è folta e bisogna fare in fretta.

In attacco il discorso è diverso. Su tutti, il 'sogno' rimane Mateo Retegui: è la prima scelta del club laziale, scrive il giornale. Il Genoa sarebbe pronto a privarsene solo di fronte a un'offerta vicina ai 25 milioni di euro: si può puntare anche su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per l'arrivo dell'italo-argentino, però, servirebbe la cessione di uno tra Immobile e Castellanos. Tra i due è più in bilico il capitano.

C'è movimento poi anche sulla trequarti. L'addio certo di Felipe Anderson e al contempo il futuro sempre più incerto di Luis Alberto, Pedro e Kamada hanno portato la Lazio a guardarsi intorno. Tudor vuole mantenere il doppio trequartista: per questo accoglierebbe volentieri Antonin Barak, che ha avuto al Verona e al momento è ai margini della Fiorentina. L'ultimo nome finito in orbita biancoceleste però è anche quello di Martin Baturina, 21enne della Dinamo Zagabria. Da tenere d'occhio.

Pubblicato il 17-04