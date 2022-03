Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Esposito: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'ultimo quarto di stagione sarà fondamentale perché stabilità la posizione finale della Lazio. Inevitabilmente questo cambierà le sorti di molti club e anche della Lazio che insegue un posto in Europa. I biancocelesti hanno mostrato progressi e adesso devono raccogliere i risultati. In estate, a prescindere da tutto, ci sarà una rivoluzione con tanti volti nuovi che arriveranno a Formello. Nuova candidatura per l'attacco che arriva direttamente dalle pagine de Il Giornale. Secondo il quotidiano, infatti, la Lazio sarebbe sulle tracce di Sebastiano Esposito. L'attaccante gioca al Basilea in Svizzera in prestito dall'Inter. L'esperienza elvetica, però, non sta andando bene come sperato e il calciatore vuole tornare in Italia per riscattarsi. Sogna di giocare con i nerazzurri, ma su di lui c'è tanta concorrenza. Oltre alle aquile, infatti, sulle sue tracce ci sono anche Atalanta e Sassuolo. Il suo profilo va seguito con attenzione per giugno perché si sposa con le richieste di Sarri. Come vice Immobile, infatti, il mister vorrebbe una punta giovane che possa sostituire Ciro in emergenza e che possa giocare anche al suo fianco. Esposito ha caratteristiche che ben si sposano con il goleador biancoceleste. La sua voglia di rilanciarsi, poi, potrebbe essere una spinta in più.