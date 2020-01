Calciomercato Lazio, riecco Bakambu: l'ex Villarreal di nuovo nel mirino

Le condizioni non ottimali di Correa riaprono quasi clamorosamente il mercato della Lazio. Inzaghi ha chiesto una punta da aggiungere nel suo arco, la società dopo aver sondato la pista Paloschi sembrava aver ormai definitivamente chiuso ad ogni entrata. E invece no, l'infortunio dell'argentino, che rischia una lesione muscolare, costringe Lotito e Tare a fare un passo indietro. Potrebbero essere ore frenetiche, tanto che, stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, sarebbe tornato in orbita Lazio il nome di Bakambu. Tare lo aveva trattato nell'estate del 2015. Si tratta di una seconda punta, contropiedista velocissimo col vizio del gol. Ex Villarreal, ora gioca in Cina al Sinobo Guoan, rappresenterebbe un rinforzo vero. La sua intenzione è di tornare in Europa al più presto. Ecco quindi che la Lazio può inserirsi per far contento Inzaghi.



L'alternativa rimane quella di Lamin Jallow, attaccante 24enne della Salernitana. Già da tempo viene accostato alla Lazio, in granata è finito fuori dal progetto dopo una lite con i tifosi. Ventura lo sta lasciando in panchina da settimane, Lotito potrebbe concedergli una chance. Si tratterebbe di un'operazione low cost che numericamente rimpolperebbe il reparto offensivo biancoceleste.

