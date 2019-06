Calciomercato Lazio, Sampaoli vuole trattenere Cipriano ma il giocatore...

C'è la Lazio nel destino di Gustavo Cipriano. Il difensore classe 2001 di proprietà del Santos, sta spingendo insieme al suo entourage per il trasferimento in Italia. La scorsa stagione il club brasiliano respinse quattro offerte dei capitolini, quest'anno la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva. Nonostante Jorge Sampaoli abbia iniziato la sua opera di convincimento per farlo restare, Cipriano sembra avere le idee già chiare. In settimana è previsto un nuovo incontro fra gli agenti e il Santos. La Lazio ha messo sul piatto 750mila euro per l'85% del cartellino. Il restante 15% rimarrebbe ai brasiliani, che potrebbero quindi avere una percentuale importante sulla futura rivendita del calciatore.

