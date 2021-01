Calciomercato Lazio, Tare alla ricerca di un centrale under 22: ma tutto dipende da Vavro

In casa Lazio servono rinforzi ma, per poter operare nel mercato in entrata, bisogna prima sistemare quello in uscita. Il primo nome è quello di Denis Vavro che, dopo il trasferimento saltato al Genoa, è tornato a Formello dove si sta regolarmente allenando insieme ai compagni. Tare gli sta cercando una sistemazione, per poi puntare un giovane centrale. La cessione dello slovacco è prioritaria perché, riporta la rassegna stampa di Radiosei, per tesserare un nuovo giocatore servono due condizioni: dev'essere acquisito con la stessa formula di un'uscita e dev'essere under 22 per non dover depennare uno dei calciatori presenti nella lista del campionato.

Pronto a partire anche Djavan Anderson, che dovrebbe lasciare il posto a Senad Lulic. In rientro anche Fares, che ha messo il derby nel mirino. Lazzari e Marusic stanno giocando praticamente sempre e avrebbero la necessità di prendersi un turno di pausa. Tra infortuni e giocatori non ancora pronti, si sta rendendo necessario in casa Lazio l'acquisto di qualche nuovo. Anche Luiz Felipe, d'altronde, ha bisogno di fermarsi per recuperare completamente dall'infortunio alla caviglia, che non gli sta dando tregua. La formula di un possibile innesto dipenderà dall'uscita di Vavro, che può muoversi solo con il prestito con diritto di riscatto. Il ds Tare sta sondando il mercato estero. Fino a pochi giorni fa la priorità sembrava essere l'esterno. Ora si vuole un centrale.

