Calciomercato | Lazio, ti ricordi Kepa? Può sbarcare in Serie A

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Kepa è tornato al Chelsea. Dopo l'esperienza al Real Madrid, il portiere basco ha fatto ritorno ai Blues che vorrebbero venderlo. Il numero uno è stato accostato più volte alla Lazio durante l'era Sarri, ma i costi dell'affare e dell'ingaggio hanno impedito la trattativa. Ora l'estremo difensore è finito nel mirino di una squadra di Serie A. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Kepa e De Gea sono due nomi che Pradé sta monitorando. Palladino non è convinto della batteria dei portieri a disposizione della sua Fiorentina. Pietro Terracciano, Oliver Christensen e Tommaso Martinelli non hanno stregato il mister e potrebbero lasciare Firenze. La società viola è al lavoro per sistemare il reparto e i due nomi potrebbero fare al caso dei toscani. Gli ingaggi importanti rallentano eventuali operazioni, ma la Fiorentina ha in mente una sorta di operazione rilancio un po' come accaduto con Arthur lo scorso anno che potrebbe convincere i due estremi difensori a scegliere la squadra di Palladino.