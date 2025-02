Calciomercato Lazio | Valente monitorato... dal 2022: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - "Stiamo seguendo da tempo un giovane italiano". Sono queste le parole utilizzate dal ds Fabiani per smentire il ritorno di fiamma di Fazzini in casa Lazio. L'identikit, a ben vedere, corrisponde perfettamente a quello di Luciano Valente, jolly 21enne del Groningen, di cui si era parlato già nella giornata di ieri. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, non si tratta di un nome "nuovo", bensì di un profilo segnalato già nel 2022 da Picchioni, membro dello staff di Maurizio Sarri, e monitorato dalla talent room. Classe '03, aveva già sbandierato il suo amore per la Lazio: "Mio padre è di Roma e mi ha trasmesso la fede biancoceleste. Giocare in Italia sarebbe un sogno. Alcuni anni fa mi aveva cercato il Torino".

Pubblicato l'1/02