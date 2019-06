Calciomercato Lazio, Vavro: dall'amore per l'hockey al vizio del gol

Mai accontentarsi di un talento quando riesci bene almeno in due sport: vale per tutti, ma soprattutto per Denis Vavro, il difensore sul quale la Lazio avrebbe messo gli occhi per rinnovare il reparto difensivo. Il centrale classe '96 del Copenaghen, oltre al calcio, ha un'altra grande passione: l'hockey. Quando non è occupato sul prato verde, si dà da fare sul ghiaccio. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, è senza dubbio un ragazzo dalle mille sorprese. Sul dischetto e sulla palla si scaglia con sicurezza e potenza. Ecco perché, alla bisogna, può improvvisarsi persino marcatore. Lo ha fatto lo scorso agosto, quando ha segnato al Csk Sofia dalla distanza. Nello Zilina, invece, - il club dove si è formato - di gol ne ha siglati 10 in 93 partite. Ma c'è di più: lo slovacco è anche rigorista. Insomma, è a tutti gli effetti un tipo poliedrico. Ama reinventarsi e variare. Eccezion fatta per il numero che porta sulle spalle, quello non l'ha mai cambiato: è sempre stato il 19. Probabilmente la sua è una forma di scaramanzia, ma finora sembra aver funzionato. Di successi ne ha collezionati in questi anni. Nel 2018, ad esempio, l'intera Slovacchia si è complimentata con lui e lo ha applaudito a lungo: è stato incoronato miglior giocatore under 21. E il commissario tecnico della nazionale slovacca ha deciso di non perdere tempo e lo ha promosso tra i big, permettendogli di giocare assieme a Skriniar. Che tra l'altro è il suo idolo. E anche in nazionale Vavro non ha mai deluso, anzi. Ecco perché il suo passato lascia ben sperare nel futuro. E la Lazio vorrebbe farne parte.

