Calciomercato Lazio, vice Immobile cercasi: torna in voga Caputo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in cerca di un vice Immobile da inserire in rosa per sostituire il capitano ogni qualvolta ce ne sia bisogno. Il profilo ideale sarebbe quello di un giocatore esperto, che conosca il campionato e sappia come muoversi nel gioco di Sarri. Queste caratteristiche rispondono al nome di Ciccio Caputo, attaccante della Sampdoria che ad agosto spegnerà 35 candeline e che ha già avuto il Comandante come allenatore ai tempi dell'Empoli. I doriani, per far partire il pugliese, chiedono 3 milioni, cifra troppo alta per i biancocelesti che per questo avrebbero virato sull'opzione Cabral. Il ragazzo, in prestito dallo Sporting Lisbona, ha dimostrato di avere la stoffa giusta. Il problema riguarda i portoghesi, più propensi a cederlo in Francia (il Marsiglia è sul capoverdiano). C'è da fare una scelta e, stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, la dirigenza laziale avrebbe deciso di puntare tutto sull'ex Sassuolo cercando di inserire qualche contropartita tecnica nella trattativa per abbassare il prezzo del giocatore.