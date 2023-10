Calciomercato Lazio: Wieffer avversario di Champions, ma a giugno...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sabato la Lazio tornerà in campo a Reggio Emilia con il Sassuolo in campionato, poi mercoledì 25 sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord in Champions League. Tra gli olandesi la squadra di Sarri dovrà prestare attenzione a Mats Wieffer, vecchio obiettivo di calciomercato dei biancocelesti. Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport a inizio agosto gli agenti del classe '99 avevano incontrato il presidente Lotito e il ds Fabiani, prima che la Lazio virasse su Guendouzi. L'olandese però non è uscito dai radar e nel prossimo giugno il suo nome potrebbe tornare prepotentemente d'attualità.

Calciomercato Lazio, la valutazione di Wieffer - La scorsa estate il Feyenoord valutava Wieffer 25 milioni. Club e calciatore avevano intenzione di rimanere legati per un'altra stagione dopo l'esplosione, la conquista della maglia da titolare e l'entrata nel giro della nazionale olandese. Nel prossimo giugno potrebbe arrivare il momento per il centrocampista di spiccare il volo, anche se il rischio è quello di una concorrenza più nutrita.

Tatticamente Wieffer viene schierato da Slot nei due davanti alla difesa nel suo 4-2-1-3, mentre lo scorso anno si muoveva da mezzala destra nel 4-3-3 e da quella posizione ha punito la Roma nell'aprile scorso in Europa League. Per ruolo e fisicità ricorda un po' Sergej Milinkovic, anche se per arrivare al livello del serbo deve crescere ancora tanto. Chissà che anche per lui l'eplosione non arrivi con l'aquila sul petto.

Pubblicato il 16/10