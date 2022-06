Calciomercato | Saponara verso il rinnovo con la Fiorentina, ma la Lazio...

Il giocatore ha il contratto in scadenza con i viola a fine giugno. C'è l'accordo per il rinnovo ma non l'annuncio e da Firenze pensano che...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Riccardo Saponara nel mirino della Lazio? Il calciatore della Fiorentina è stato accostato più volte negli ultimi mesi ai biancocelesti per il suo status di svincolato. Il suo contratto con i viola è in scadenza a giugno, ma le parti avrebbero un accordo per prolungare il rapporto. Tuttavia non è arrivato ancora l'annuncio e, secondo l'edizione odierna di Firenze de La Repubblica, dietro potrebbe esserci proprio la Lazio di Sarri. Il rinnovo potrebbe concretizzarsi, ma il quotidiano invita alla massima attenzione proprio per il possibile inserimento del club biancoceleste. Semplice gioco delle parti o una vera e propria trattativa in segreto? Non è dato saperlo, ma non rimane che attendere per scoprire il futuro dell'ex Sampdoria.