Calciopoli, retroscena Ancelotti: "Milan in Champions per non mandare la Lazio in B"

Estate 2006, il ciclone Calciopoli si abbatte sul calcio nostrano. Una serie infinita di processi, penalizzazioni, prescrizioni e chi più ne ha più ne metta. La sentenza più grave colpì la Juventus: retrocessa in Serie B con 30 punti - poi ridotti a 9 - di penalizzazione da scontare nel campionato successivo. Anche la Lazio pagò le conseguenze in quella folle estate: penalizzati di 30 punti, i biancocelesti furono a un soffio dalla serie cadetta. A tal proposito, Carlo Ancelotti, all'epoca allenatore del Milan, ha svelato un retroscena risalente a quel periodo e riguardante proprio la Lazio: "Ricordo che nel 2006, per via di Calciopoli, il Milan uscì inizialmente dai primi quattro posti e quindi dall'Europa. D'un tratto per non far retrocedere la Lazio ci venne tolta una parte della penalizzazione e fummo costretti a fare i preliminari di Champions" - le sue parole riportate dall'odierna rassegna stampa di Radiosei.

